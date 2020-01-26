شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يسلم مركز الشباب والرعاية الصحية لمحافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم، فى ديوان عام محافظة بورسعيد التوقيع على تسليم مركز الرعاية الصحية ومركز الشباب الجديد بالحي الإماراتى إلى محافظة بورسعيد، واللتين اقامتهما شركة ايني الايطالية فى إطار برامج المشاركة المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة، حيث قام بالتوقيع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و جيوسيبي ريتشي كبير مسئولي التكرير والتسويق بشركة إينى الإيطالية.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن نجاحات وزارة البترول والثروة المعدنية تتواصل عاماً بعد الآخر فى إطار البرنامج الطموح الذى تنفذه لتنمية مصادر الثروة البترولية وتحسين كفاءة استخدامها بما يحقق الأهداف الحيوية الموضوعة في هذا الإطار وهى الوفاء باحتياجات السوق المحلى وتعظيم العائد الاقتصادى وتأدية خدمات متميزة للمواطنين والتطوير المستمر لكافة جوانب هذه الصناعة الحيوية.

وأشار الوزير، إلى أنه بناء على كل ما سبق فقد كان قطاع البترول، محل اهتمام ومتابعة دقيقة ومتواصلة من القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تابع على مدار العام الموقف التنفيذي للمشروعات البترولية الجارية و حرص على متابعة معدلات الأداء والانجاز في قطاع البترول ودعمه وتذليل كافة التحديات التي تواجهه في سبيل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

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وخلال العام الماضى نجح قطاع البترول فى تحقيق نتائج أعمال متميزة يأتى على رأسها تحقيق معدلات متميزة فى الإنتاج وتحقيق رقم غير مسبوق في إنتاج الغاز والبترول حيث بلغ حوالى 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وحوالى 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يومياً، مسجلاً أعلى معدل إنتاج من الثروة البترولية خلال شهر أغسطس الماضى وبلغ حوالى1.9مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى، وليس هذا فحسب بل إن النتائج التى تحققت وبالأرقام الموثقة تؤكد مدى التطور الذى يشهده القطاع فى كافة مجالاته من استكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة "تكرير وبتروكيماويات "وتسويق وبنية أساسية ، والتوسع فى توصيل الغاز للمنازل والسيارات ولكافة القطاعات الاقتصادية والتصدير.