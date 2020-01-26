عودة اللبنانى يعين هيرميس مستشارا ماليا في صفقة بيع وحدته بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء رويترز، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر محلية، أن مجموعة عودة اللبنانية عينت المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا في صفقة بيع وحدتها بمصر ومكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية.
وكان بنك عوده اللبناني أعلن الخميس الماضي عن مفاوضاته مع بنك أبوظبي الأول لبيع وحدته المصرية في خطوة تستهدف تدعيم السيولة لديه والمتانة المالية.
وردا على استفسارات رويترز امتنعت هيرميس عن التعليق.
كان المدير المالي لبنك عودة تامر غزالة قال في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أبلغ رويترز أن البنك يدرس بيع الوحدة، إن نشاط عودة مصر نما من ثلاثة أفرع استحوذ عليها في 2005 إلى خمسين فرعا حاليا بإجمالي أصول 4.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول.
وفي الآونة الأخيرة، عين بنك أبوظبي الأول محمد عباس فايد رئيسا تنفيذيا لعملياته في مصر قادما من فرع بنك عودة في مصر، حيث كان رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا.
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