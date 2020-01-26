شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة بدر يلتقى مسئولى مدينة الجلود بالروبيكى لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مسئولى مشروع مدينة الجلود بالروبيكى، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك بين جهاز مدينة بدر ومدينة الجلود.

وقال المهندس عمار مندور: تناول اللقاء، مناقشة زيادة الخدمات اللوجيستية بمدينة الجلود بالروبيكى والتى تشمل "الكهرباء – التليفونات – الغاز - الطرق الرئيسية"، حيث تساهم تلك الخدمات فى استقرار وزيادة معدل التنمية، نظراً لأهمية المشروع، موضحاً أن جهاز المدينة لن يدخر جهداً أو مساعدة لمدينة الجلود بعد الحصول على الموافقات المطلوبة واللازمة من الجهة المختصة "هيئة المجتمعات العمرانية".

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وأشار رئيس جهاز المدينة، إلى أن اللقاء تناول أيضاً، المصالح المشتركة والخطوات اللازمة للإسراع بمعدل التنمية، وكذا سبل دعم المصانع القائمة فى مدينة الجلود، وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإمكانات البشرية والإنتاجية، موضحاً أن مدينة الجلود تسهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل لسكان مدينة بدر.

وأكد مسئولو مدينة الجلود بالروبيكى، أن المدينة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة السابقة بالمرحلتين الأولى والثانية، وأصبحت تصدر منتجات الجلود إلى الأسواق العالمية بعد شهرين فقط من تشغيلها ونقل مدابغ الجلود إليها من منطقة مصر القديمة.

وأضافوا: نستعد حالياً، للبدء فى تشغيل المرحلة الثالثة لمشروع مدينة الروبيكى، والتى تعد أهم مرحلة لكى نصنع منتجاً كاملاً يتسق مع الماركات العالمية، ويصدر إلى جميع الأسواق، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.