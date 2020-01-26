شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم دار الأركان (4300) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.01% بما يعادل -0.10 نقطة، ليصل إلى مستوى الدعم 9.83، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 8.24 إلى 12.4) استعداداً لكسره، وذلك بالرغم من وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 9.83، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 9.13 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.60 ومستوى المقاومة 10.06.