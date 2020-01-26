شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يتجاهل تراجع المؤشر العام ويغلق على ارتفاع – تحليل صباحي – 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مصرف الإنماء (1150) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 1.57% بما يعادل 0.40 نقطة، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود في احجام التداول، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المهم 26.15.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 26.15، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 28.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.05 ومستوى المقاومة 27.00.