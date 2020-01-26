شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت الجوف (3091) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليعزز السهم من مكاسب جلسته قبل الأخيرة وليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.99% بما يعادل 0.32 نقطة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.50، ليستهدف مستوى المقاومة 11.32.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 ومستوى المقاومة 11.32.