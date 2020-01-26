شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كيان السعودية (2350) الانخفاض في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.30% بما يعادل -0.14 نقطة، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 10.64، ليستهدف مستوى المقاومة 11.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.38 ومستوى المقاومة 11.00.