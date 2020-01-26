شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يؤكد على الاتجاه شمالاً – تحليل صباحي – 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت الشمالية (3004) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 3.45% بما يعادل 0.44 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في احجام التداول، ليؤكد السهم على اختراق مستوى المقاومة 12.70.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.70، ليستهدف مستوى المقاومة 13.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.70 ومستوى المقاومة 13.75.