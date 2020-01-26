شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم اميانتيت (2160) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع كبير لأحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.18% بما يعادل 0.68 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.00، ليستهدف مستوى المقاومة 18.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 18.00.