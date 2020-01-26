شكرا لقرائتكم خبر عن عناية لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم عناية (8311) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 12.48، ليرتد منه انخفاضاً محولاً تلك المكاسب إلى خسائر في نهاية التداولات، مسجلاً تراجعاً بلغت نسبتها -0.83% بما يعادل -0.10 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القدامة، طيلة ثبات الدعم 11.50، ليستهدف أولى مستوى المقاومة عند 12.96 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.66 ومستوى المقاومة 12.96.