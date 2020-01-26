زين السعودية يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 26-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.65% بما يعادل 0.08 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم على اثر إعادة اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط كان السهم قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره اعلى مستوى 12.48، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.38.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 12.78.
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