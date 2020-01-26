شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الأدوية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع الأدوية (TPBI) مرة أخرى بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.04% بما يعادل 39.57 نقطة ليستقر المؤشر عند إغلاقه على مستوى 3845.65، وأخيراً في ظل استقرار تداولتاه أعلى مستوى الدعم 3750.01، هذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 4399.74 إلى 3100.27).
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3750.01، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 3903.34 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3750.01 ومستوى المقاومة 3903.34.
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