شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستند لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.50% بما يعادل -41.859 نقطة، ليستند المؤشر بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم المهم في تلك المرحلة 8399.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 8399.82، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند مستوى 8636.59 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8300.00 ومستوى المقاومة 8500.00.