شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. سعي حكومي لإعادة صياغة تراخيص الفنادق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، أن الهيئة تعمل على إعادة صياغة تراخيص الفنادق لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأكد الخطيب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" لـ"العربية" إطلاق استثمارات جديدة في القطاع، مشيرا إلى أن الهيئة لديها مستهدفات خلال العام الحالي تفوق بكثير ما تحقق في عام 2019.

وبين أن السعودية أصدرت 350 ألف تأشيرة سياحية آخر 3 أشهر من 2019.