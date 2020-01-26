شكرا لقرائتكم خبر عن 657 عقداً بالقطاع النفطي الكويتي بـ3.2 مليارات دينار في 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ إجمالي عقود القطاع النفطي الكويتي نحو 657 عقداً، بقيمة 3.2 مليارات دينار، وقيمة العمولات بالعقود الواردة 84.877 مليون دينار، وعدد العقود التي تتضمن العمولة 202 عقد خلال السنة المالية 2018/2019.
وبلغت حصة مؤسسة البترول الكويتية من تلك العقود 292 عقداً، بقيمة إجمالية نحو 52.688 مليون دينار، وقيمة العمولات في تلك العقود نحو 207.371 آلاف دينار في 108 عقود، متضمنة تلك العمولة، بحسب صحيفة "الجريدة".
وجاءت شركة نفط الكويت بعدد 198 عقداً بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.805 مليار دينار، وبلغت قيمة العمولة فيها نحو 35 مليون دينار، وعدد العقود المتضمنة العمولة فيها 74 عقدا.
وبلغت عقود شركة البترول الوطنية الكويتية 105 عقود، بقيمة قدرها 135.326 مليون دينار وقيمة العمولة فيها 46.930 ألف دينار، وبلغت العقود المتضمنة لتلك العقود 13 عقدا.
وبلغت العقود الخاصة بشركة صناعة الكيماويات البترولية 16 عقدا قيمتها نحو 16.062 مليون دينار، ولم تتضمن نتائج الفحص اي عمولات على تلك العقود.
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