شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 38.3 مليون دينار .. مزاد لمصلحة "مجموعة الأوراق" الكويتية في 19 فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت المحكمة الكلية بالكويت يوم 19 فبراير المقبل موعدا لبدء المزاد العلني على قصر مساحته 65.8 ألف متر مربع على الشريط الساحلي.

ويأتي ذلك إنفاذاً للحكم الصادر لمجموعة الأوراق المالية المدرجة بسوق الكويت المالي ضد الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديرا للتفليسة ضد أحد المدينين، وسيكون حكم ترسية المزاد قابلا للاستئناف خلال سبعة أيام فقط من تاريخ النطق بالحكم، بحسب صحيفة "الجريدة".

ويبدأ سعر المزاد من سعر 38.3 مليون دينار على أن يتم سداد 1.9% من القيمة بموجب شيك مصدق من البنك المسحوب عليه، أو خطاب ضمان من أحد البنوك لمصلحة إدارة التنفيذ بوزارة العدل.