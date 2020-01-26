شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي صيني بـ27 مليون دولار لصالح "ألافكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قضت المحكمة العليا بهونج كونج بدفع شركة الخطوط الجوية لهونج كونج مبلغ 27 مليون دولار أمريكي لمصلحة شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات المدرجة بسوق الكويت المالي، قيمة استئجار طائرات كانت قد تخلفت عن سدادها، بحسب صحيفة "القبس".

يشار إلى أن عمومية الشركة أقرت مطلع الشهر الجاري، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 8% أرباحاً نقدية سنوية، بواقع 8 فلوس للسهم بقيمة 7.62 مليون دينار.

وحققت "ألافكو" أرباحاً سنوية بقيمة 17.7 مليون دينار، متراجعة 46.7% عن العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018، والبالغة آنذاك 33.18 مليون دينار.