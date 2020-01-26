شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات السعودية: نتائج الربع الأخير تضمنت تكاليف العلامة التجارية الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية "اتصالات"، إن نتائج الربع الأخير من 2019 تضمن تكاليف إطلاق العلامة التجارية الجديدة، بالإضافة إلى تسجيل إيرادات غير متكررة في الربع المقابل بقيمة 567 مليون ريال.

وأوضح في لقاء مع قناة العربية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن إطلاق تلك العلامة الجديدة يعكس تحول الشركة من مشغل تقليدي إلى مشغل رقمي متكامل.

وأظهرت بيانات الشركة في وقت سابق أن أرباحها خلال الربع الرابع من العام الماضي تراجعت بنسبة 22.4%بالغةا 2.411 مليار ريال مقارنة بـ 3.106 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع صافي ربحها خلال عام 2019 بالكامل بلغ 10.755 مليار ريال، مقارنة بـ 10.78 مليار ريال أرباح عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 0.23%.