شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: 761.4 مليون جنيه دعم للشركات التابعة والعائدة من الخصخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إن الشركة القابضة منحت قروضا للشركات التابعة ،بلغت قيمتها نحو 761.4 مليون جنيه، خلال العام المالي 2018 /2019 لتمويل رأسمالها العامل، و أشار رئيس القابضة الكيماوية لـ" الخليج 365" أن الشركة القابضة تراعى أوضاع جميع العاملين بتلك الشركات التى تمر بظروف تعثر، سواء التابعة أو العائدة من الخصخصة.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" إن من بين تلك القروض مبلغ 281.9، لتمويل مرتبات ومكافآت بديلة للأرباح ونهاية خدمة للشركات المتعثرة، وهى النقل والهندسة، ومطابع محرم، وسيجوارت، ونيازا ، وناروبين ، وراكتا ، كاشفا إنه تم تمول عدد من الشركات بمبلغ 91 مليون جنيه ، لتمويل رأس المال العامل لشراء مستلزمات إنتاج لشركات مطابع محرم ،و ناروبين ،و راكتا،و اليايات ،و النصر للأسمدة.

أوضح إنه تم سداد مديونية كهرباء عن شركتى راكتا والنصر للأسمدة بقيمة 102.3 مليون جنيه، بجانب سداد مديونيات ضريبية وتأمينات بقيمة 149.8 مليون جنيه لشركات ناروبين ،وسيجوارت ،وراكتا ،والنصر للأسمدة ، موضحا إنه تم دفع مبلغ 136.4 مليون جنيه تحت حساب زيادة رأس المال لشركة كيما ، كما بلغ المنصرف على الشركات العائدة من الخصخصة خلال العام المالي 2018/ 2019 ،نحو 48.3 مليون جنيه ، لسداد الأجور يتم قيدها قرضاً على وزارة المالية.

وحول إجمالي المبالغ التى تم صرفها للشركات العائدة من الخصخصة منذ صدور حكم عودتها حتى 30 /6 /2019 بلغت نحو 195.492 مليون جنيه، منها مبلغ 53.3 مليون جنيه لشركة طنطا للكتان والزيوت حتى 30 يونيو 2019 ، ومبلغ 65.3 مليون جنيه لشركة المراجل البخارية ، ومبلغ 76.5 مليون جنيه لشركة الشرق الاوسط للورق "سيمو".