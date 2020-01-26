شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيت الطاقة القابضة (ENERGYH) يعكس إشارات سلبية -تحليل صباحي- 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس منخفضا عند مستوى 21.30 فلس، في ظل ظهور إشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يواصل السهم الانخفاضات في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم القوي عند 17 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 24 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.9 بينما مستوى المقاومة هو 21.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط