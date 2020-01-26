شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يواجه دعم هام -تحليل صباحي- 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي عند مستوى 660 فلس، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 650 فلس، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاعلى مرة أخرى لمستوى المقاومة القوي عند 700 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 650 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 655.0 بينما مستوى المقاومة هو 663.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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