شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) يختبر المقاومة الحالية -تحليل صباحي- 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 408 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 410 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 410 فلس، فانه سيواصل ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 420 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 407 بينما مستوى المقاومة هو 410 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط