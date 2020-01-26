المتكاملة (INTEGRATED) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 26-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 588 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 610 فلس، حيث يقابل الحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 570 فلس كمستوى اول ثم 500 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 610فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 579.0 بينما مستوى المقاومة هو 596.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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