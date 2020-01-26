شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمال (ALMAL) يواجه مقاومة قوية-تحليل صباحي- 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بالقرب من مستوى المقاومة القوي عند 10.50 فلس، حيث انهى تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 9.90 فلس، مصحوبا باستمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 7.50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10.50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9.7 بينما مستوى المقاومة هو 10.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط