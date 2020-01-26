شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) يرتد لاعلى-تحليل صباحي- 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 14.70 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن مؤشر ماكد من اطلاق إشارة شراء، لذلك فالأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 17.50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 14 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.1 بينما مستوى المقاومة هو 15.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد