شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران الجزيرة (JAZEERA) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 1053 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 1030 فلس كمستوى اول ثم 920 فلس كمستوى ثان، بقاء السهم اسفل مستوى 1110 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 1,040 بينما مستوى المقاومة هو 1,075 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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