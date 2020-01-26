شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.62 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1.65 ريال، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 1.56 ريال كمستوى اول ثم 1.48 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.67 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.61 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.63 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط