شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.574 ريال، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.55 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.59 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.57 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.58 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط