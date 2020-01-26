شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 3.23 ريال، والذي يقابل خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، وهو ما يشكل مقاومة دفعت السهم لاسفل ليغلق عند مستوى 3.18 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 3.05 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.30 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.13 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.22 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط