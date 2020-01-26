شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 7105 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 7000 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 6600 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7,088 وبين مستوى المقاومة هو 7,125 نقطة

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