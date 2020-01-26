شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 10624 نقطة الخميس الماضي، مسجلا بذلك ادنى مستوى يحققه المؤشر في عشرة أيام، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع استمرار عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 10550 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10750 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,588 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,658 نقطة

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