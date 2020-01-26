شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر مستقرة.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد عند 688 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا في مصر، بالتزامن مع الاجازة الأسبوعية لسوق الصاغة فى مصر، وتوقف التداول على الذهب، إلا بعض محلات البيع بالتجزئة التى تقوم بالبيع على سعر الإغلاق يوم السبت.

وشهد الذهب فى مصر ارتفاعا ملحوظا أمس السبت، بعد تحرك السعر عالميا، على خلفية تطورات تفشى فيروس كورونا فى الصين ودول أخرى، الأمر الذى دفع اتجاه المستثمرين نحو الأصول والملاذات الآمنة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أوقية الذهب إلى ما بين 1571 إلى 1573 دولار للأوقية، وقال بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية: السوق بأسرها انتقلت إلى وضع اللامخاطرة.



أسعار الذهب في مصر: أسعار الذهب في مصر: عيار 18 سجل اليوم 589.71 جنيه للجرام Advertisements عيار 21 سجل اليوم 688 جنيها للجرام عيار 24 سجل اليوم 786 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5504 جنيها أوقية الذهب 1571 دولار عيار 24 سجل اليوم 786 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5504 جنيها أوقية الذهب 1571 دولار أسعار الذهب فى مصر ترتبط بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم تحرك الأسعار العالمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

يعتبر التنبؤ بسعر مستقبلى للذهب ضربا من المستحيل، خاصة وأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، لكنها ترتبط بطلب المستثمرين.