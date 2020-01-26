شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أهم السلع التى انخفضت وارداتها من يناير وحتى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتبنى الدولة نهجا من أجل العمل على خفض الاعتماد على الاستيراد للسلع والمنتجات بكافة أشكالها، وفي هذا الإطار شهدت قائمة الواردات المصرية تراجعا ملحوظا خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، وذلك وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتضم قائمة أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، نحو 8 بنود تتمثل في منتجات البترول والتي بلغت قيمة وارداتها نحو 457.5 مليون دولار خلال فترة التقرير، مقابل 597.7 مليون دولار في نفس الفترة "يناير/أكتوبر" من عام 2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 23.5%.

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وفي المرتبة الثانية جاءت الواردات المصرية من سيارات الركوب، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 291.6 مليون دولار خلال فترة التقرير، مقابل 303.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 4%، يليها الواردات المصرية من المواد الأولية "حديد وصلب"، وبلغت وارداتها نحو 246.5 مليون دولار خلال فترة التقرير، مقابل 387.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، نسبة تراجع بلغت نحو 8.4%.

وحققت الواردات المصرية من القمح تراجع ملحوظ، حيث سجلت الواردات نحو 243.5 مليون دولار خلال فترة التقرير، مقابل 265.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 8.4%، كما بلغت الواردات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية نحو 223.9 مليون دولار خلال فترة التقرير، مقابل 255.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 12.3%، وأيضا سجلت الواردات المصرية من المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية نحو 153.3 مليون دولار خلال فترة التقرير، مقابل نحو 196.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة انخفاض بلغت نحو 21.8%.

وبلغت الواردات المصرية من أجهزة التليفون للأفراد نحو 129.3 مليون دولار خلال فترة التقرير، مقابل 139.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة انخفاض بلغت نحو 7.2%، وأخيرا الواردات من الخشب ومصنوعاته وبلغت نحو 122.1 مليون دولار خلال فترة التقرير، مقابل 146 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 16.4%.