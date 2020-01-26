شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستثمرين: نسعى للاجتماع مع وزير المالية لمناقشة الضريبة على المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، يستعد لعقد لقاء فى القريب مع محمد معيط وزير المالية، من أجل بحث المقترحات المطروحة حاليا من أجل التغلب على المشاكل القائمة المتعلقة بالضريبة العقارية المفروضة على أصحاب المصانع، وأضاف محمود الشندويلى، لليوم السابع: لابد من أن تشمل الحلول المقترحة حاليا إلغاء الضريبة العقارية المفروضة على المصانع وليس على المساحات التخزينية أو الفارغة فقط، من أجل تخفيف الالتزامات المالية المفروضة على أصحاب المصانع، ومساعدتها على الإنتاج.

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ووافق مجلس الوزراء، قبل أيام، على مشروع قرار رئيس المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي نصت تعديلاته على أن يشترط لخضوع الأراضي الفضاء للضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسوَّرة أو غير مسوَّرة.

وقال المجلس، في بيان، إنَّ التعديلات جاءت لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديدًا، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع، وشملت التعديلات، أيضًا، منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.