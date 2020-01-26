جلسـات الأسهم يوم الأحد.. سيولة متدنية بغياب تأثير «الأجنبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

بلغ متوسط السيولة في الأسهم المحلية خلال جلسات يوم الأحد في عام 2019 نحو 247 مليون درهم، للجلسة الواحدة، بانخفاض نسبته 44% عن متوسط السيولة اليومية في أسواق الإمارات، مما يظهر صيام المستثمرين عن التداول في مستهل جلسات الأسبوع؛ وذلك عكس الأيام الأخرى، بصرف النظر عن معدلات السيولة الإجمالية في تلك الجلسات، والتي ترتفع وتنخفض استناداً إلى المتغيرات.

وبحسب تحليل ”الخليج 365”، لبيانات الأسواق على مدار جلسات العام الماضي، فقد وصل مجموع جلسات يوم الأحد نحو 11.88 مليار درهم، وجاءت وفقاً ل48 جلسة، في وقت أظهرت البيانات حالات استثنائية في سيولة بعض جلسات أيام الأحد.

وعلى صعيد السيولة الإجمالية لأسواق الإمارات في العام الماضي، فقد بلغت 109.9 مليار درهم، عبر 249 جلسة، وبمتوسط 441 مليون درهم للجلسة الواحدة.

ويرى خبراء أن سبب تدني سيولة أيام الأحد يرجع إلى شبه غياب للمحافظ الأجنبية؛ نتيجة إجازات الأجانب، مشيرين إلى أن تلك المحافظ هي من تتحكم بأسواق الإمارات، خاصة وأن المستثمر المحلي أصبح تابعاً للأجنبي، وليس قائداً للسوق، إضافة إلى الحالة النفسية للمستثمرين؛ نتيجة تراكمات نهاية الأسبوع، فضلاً عن عمليات جس النبض، أو حالات التردد والقلق التي تحد من شهية الاستثمار.

وأظهر البيانات أن إحدى الجلسات الاستثنائية يوم 3 فبراير/‏شباط 2019، عندما سجلت السيولة 602.3 مليون درهم، وكان ذلك نتيجة توجه بنك «أبوظبي الأول»، لرفع زيادة نسبة تملك الأجانب من 25% إلى 40%، وخطف وقتها السهم 350 مليون درهم، بما يعادل 58% من السيولة الإجمالية في سوقي أبوظبي ودبي مجتمعين.

ومن الجلسات الاستثنائية التي رفعت سيولة أيام الأحد، وكانت أيضاً بسبب «أبوظبي الأول»، هي جلسة 14 إبريل/‏نيسان، التي ارتفع فيها السهم آنذاك 4.99%، وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 458.9 مليون درهم.

وكشفت البيانات أن شهر إبريل/‏نيسان 2019، كان من بين الأنشط من حيث قيم التداول بجلسات أيام الأحد، مسجلاً سيولة قدرها 1.3 مليار درهم، تلاه في ذلك فبراير/‏شباط، ونوفمبر/‏تشرين الثاني، بسيولة متعادلة بنحو 1.27 مليار درهم كل شهر، ثم شهر أكتوبر/‏تشرين الأول، بسيولة بلغت 998.9 مليون درهم، وتلاه شهر ديسمبر/‏كانون الأول، بسيولة قدرت ب996.3 مليون درهم، وتبعه في ذلك شهر، مارس/‏آذار، الذي بلغت فيه سيولة مستهل الأسبوع 959.5 مليون درهم، بينما حصد شهر مايو/‏أيار سيولة ب913.7 مليون درهم.

وهبطت سيولة الأشهر الأخرى في جلسات يوم الأحد إلى ما دون 900 مليون درهم؛ حيث سجل شهر يوليو/‏تموز، سيولة قدرها 880.14 مليون درهم، ثم شهر يونيو/‏حزيران بسيولة بلغت 864.15 مليون درهم، وتلاه سيولة شهر سبتمبر/‏أيلول؛ حيث وصلت إلى 841.57 مليون درهم، فيما بلغت سيولة شهر يناير/‏كانون الثاني، من جلسات يوم الأحد فقط 816.1 مليون درهم.

وعلى صعيد بقية الأشهر الأخرى وفقاً لترتيب السيولة؛ من حيث الأعلى إلى الأدنى، سجل شهر أغسطس/‏آب أدنى سيولة بجلسات «الأحد»؛ حيث بلغت 665.2 مليون درهم.

غياب المستثمر الأجنبي

وعزا المحلل المالي عميد كنعان، انخفاض سيولة يوم الأحد بشكل ملحوظ، مقارنة بباقي جلسات الأسبوع، إلى غياب المستثمر الأجنبي؛ بسبب الإجازات، خاصة وأن المحافظ الأجنبية هي من تتحكم بأسواق الإمارات، حتى أن ذلك الأمر أصبح سلوكاً يؤثر في المستثمر المحلي، الذي يعد تابعاً للمستثمر الأجنبي.

وبيّن كنعان أنه ومع اختفاء المحافظ الاستثمارية بمستهل جلسات الأسبوع، لا يعني بالضرورة ربط تدني مستويات السيولة بانخفاض الأسعار، مشيراً إلى أنه قد تكون السيولة متدنية، بينما المؤشر يحافظ على نفسه.

المستثمر المحلي

وليد الخطيب المدير التنفيذي لشركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات، أكد أن أسواقنا المحلية تعتمد اعتماداً كبيراً على المستثمرين الأجانب أو المحافظ المحلية التي تدار من قبل أجانب، وهذا مؤشر على أن «الأجنبي» هو المتحكم وليس المحلي.

وبيّن الخطيب أن المستثمر المحلي يعتمد على المضاربة ويحتكم للعاطفة، ويبحث عن التملك بحصص معينة من الشركات، ولا يبحث عن اقتناص الفرص، مثل نظيره الأجنبي، عدا عن الحالة النفسية تجاه الأسواق، وتراجع الشهية الاستثمارية، في الوقت الذي يعد المستثمر المحلي رهن تحرك الأجنبي وليس العكس.

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قيادة السوق

من جانبه، قال المحلل المالي وضاح الطه: «إنه من المنطقي أن يكون المستثمر المحلي والعربي والخليجي، هو من يقود السوق المحلي؛ لأنه أكثر دراية ومعرفة بتفاصيل الاقتصاد الكلي الإماراتي، كما أنه أكثر معرفة بالمتغيرات بالمنطقة، وكذلك بيانات وتحليات الشركات المساهمة العامة».

وأوضح الطه، أن الدور الخجول للاستثمار المؤسسي المحلي، يعد أحد أسباب قيادة الأجنبي للسوق، وهذا أدى إلى عدم استغلال الفرص المتاحة بالشكل الأمثل.

وبيّن الطه بأن سيولة يوم الأحد قد يكون أحد أسباب تدنيها يعود إلى تأثرها بالأسواق الخارجية؛ بسبب أيام العطل، مع وجود حالة نفسية مشوبة بالحذر إلى حين افتتاح الأسواق، خصوصاً أن سنة 2019 كانت سنة حافلة بالأخبار المتنوعة والتي أدت إلى حالة من التقلبات في الأسواق المحلية.



الحالة النفسية للمستثمرين



رأى كنعان عاملاً آخر لتدني سيولة أيام الأحد، ويكمن في الحالة النفسية للمستثمرين؛ نتيجة تراكمات نهاية الأسبوع، كما أن العوامل المتحكمة بالأسواق المالية قليلة وغير عادلة، فالأجنبي هو المتحكم وله الكلمة الكبرى في ظل غياب المحافظ المحلية وصانعي السوق، ولو أن العناصر مكتملة كالمحافظ والمستثمرين وصانعي السوق لما شهدنا أي تأثير لجلسات أيام الأحد على نفسيات بعض المستثمرين.