شكرا لقرائتكم خبر عن «المجدوعي شانجان» ترعى مبادرة اجتماعية حول أهمية قيادة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في المملكة، عن رعايتها مبادرة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والتي تتمثل في إطلاق استبيان حول أهمية قيادة المرأة للسيارة، والدور الذي لعبه هذا القرار على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة.

فبعد نجاح استبيان العام الماضي تحت عنوان «She Drives KSA» وتحقيقه أهدافه، والذي اعتبره المراقبون من أهم الاستبيانات التي صدرت بالتعاون مع مركز الأبحاث لدى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمنطقة الشرقية، بادرت شركة المجدوعي - شانجان لرعاية هذا الاستبيان؛ بهدف تسليط الضوء على أهم النتائج الإيجابية التي تمخضت عن قرار قيادة المرأة للسيارة، وتأثيره المباشر على المجتمع، البيئة والاقتصاد الوطني، رصد وتوثيق المرحلة الانتقالية قبل وما بعد هذا القرار، وأبعاده لمستقبل المملكة العربية السعودية.

وتتمحور أسئلة الاستبيان على المشاركين فيه من الجنسين حول دور أفراد العائلة وزملاء العمل المساعد بتشجيع المرأة على اتخاذ قرار القيادة، ودور أفراد المجتمع وتقبّلهم لهذا الأمر، إضافة إلى الدور الذي لعبه هذا القرار في حماية الأسرة، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتغيير المفهوم الكلي للمجتمع لدور المرأة المستقبلي في قيادة مستقبل المملكة تنفيذًا لرؤية 2030. وأعرب يوسف بن علي المجدوعي، الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات في شركة المجدوعي، عن سعادته بتجديد هذا الاستبيان وإطلاقه بعد نجاحه وتحقيق أهدافه في النسخة الأولى، وقال: «لقد مر أكثر من عام ونصف العام على تنفيذ القرار السامي بالسماح للمرأة في المملكة بالقيادة، وكان لابد لنا أن نقدم مبادرة للمجتمع حول أهمية هذا الاستبيان، كما نحاول دائمًا تقديم نشاطات تفيد كافة أطيافه بالتعاون مع باقي القطاعات العامة أو الخاصة وإشراك المختصين في ذلك؛ لذا قررنا رعاية هذا الاستبيان للتعرف على وجهات نظر المجتمع وتحليل المعلومات والبيانات لتعميم الفائدة منه».