«راكز» تكرم الشركات المتمـيّزة في رأس الخيمـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

كرّمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» أفضل شركات المنطقة الحرة وغيرها المحلية في النسخة السادسة من حفل جوائز «راكز» لتميّز الأعمال بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والذي أقيم مؤخراً على أرض مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في الجزيرة الحمرا، وشهد حضور 350 ضيفاً من رواد الأعمال وممثلي الجهات الحكومية العاملة في إمارة رأس الخيمة.

وتماشياً مع التنويع المستمر الذي تشهده إمارة رأس الخيمة وتلبية لطلب المشاركين في برنامج الجوائز سابقاً، أطلقت «راكز» 4 فئات جديدة ضمن برنامج «راكز» لتميّز الأعمال لتغطية شريحة أكبر من القطاعات العاملة بالإمارة، وتشمل الفئات الجديدة: أفضل مزود خدمات وأفضل مزود تعليمي وأفضل قائد عمل وأسعد بيئة عمل. وجاءت إضافة هذه الفئات لتشجيع عدد أكبر من المشاركين للترشح لجوائز «راكز» لتميّز الأعمال 2019 حيث بلغت الزيادة 8% عما كانت عليه في العام الماضي. كما تم رصد جوائز مالية بلغت قيمتها 220,000 درهم مُنحت أثناء الحفل للفائزين الذين تم اختيارهم عن طريق التقييم المستقل والمنهجي الذي اتبعته لجنة التحكيم الدولية للأداء المتميز.