شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة الجديدة تستقطب اهتمام المستثمرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: ممدوح صوان

كشف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «أراد» عن افتتاح «ذا جنكشن» أولى مناطق الجذب السياحي في مشروعها الشهر المقبل، والذي يمثل المرحلة الأولى من المركز الرئيسي الذي يتميز بمرافق كبيرة لتجارة التجزئة إضافة إلى المكونات الترفيهية المتنوّعة، فضلاً عن مرافق الرعاية الصحية والمرافق التعليمية والمجتمعية، حيث تعتبر وجهة الترفيه الجديدة في الإمارات التي صممتها شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية. وأكد الشيخ سلطان بن أحمد في تصريحات ل«الخليج» أن الشركة ستبدأ بتسليم الباقة الأولى من المنازل في الجادة خلال الربع الثاني من العام الحالي، والتي تتضمن قرابة 14 مجمّعاً سكنياً، وحياً يضم فللاً ومنازل متلاصقة، مع أكثر من 1400 وحدة في المجمل، مؤكداً أن المرحلة الأولى وحدها من الجادة ستكون أكبر من العديد من المشاريع المستقلة، وفي مجمّعات شقق «أريج» وشقق «ريحان»، التي ستكون أول مجموعة من المنازل التي يتم تسليمها، فقد أنهت الشركة الأعمال الخارجية، ويجري حالياً الانتهاء من جميع الأعمال الداخلية.

أوضح الشيخ سلطان بن أحمد أن الشركة باعت ما يزيد على 4600 وحدة في الجادة مع نهاية 2019 بواقع 80% من الوحدات التي تم إطلاقها في المراحل الثلاث الأولى: «فيرست أفنيو»، و«إيست فيليدج» و«نِست»، في حين أعلنت «أرادَ»، في نوفمبر من العام الماضي، أنها باعت 5000 وحدة في كل من الجادة ومساكن نَسمَة، قائلًا «حققنا هذه النتائج المبشرّة خلال ما يقرب من عامين ونصف منذ إطلاق مشروعنا الأول، الأمر الذي يبرهن على نجاح رؤيتنا وإستراتيجيتنا، فضلاً عن كونه يمثّل دليلاً واضحاً على قوة القطاع العقاري في الشارقة، وخلال العام الماضي، ارتفعت قيمة مبيعاتنا بنسبة 57% مقارنة بعام 2018، في حين تمكنا من بيع أكثر من ضعف عدد الوحدات في الجادة مقارنة بالعام السابق».

الشارقة الجديدة

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد أن مبيعات العقارات في الشارقة شهدت استقراراً ملحوظاً رغم التعثر الذي شهده هذا القطاع في جميع أنحاء المنطقة، حيث أظهرت البيانات زيادة مطردة في الطلب على الأصول العقارية في الإمارة حتى مع انخفاض الاهتمام في العديد من الأماكن الأخرى، حيث من اللافت أن الشارقة الجديدة قد حظيت بالنصيب الأوفر من اهتمام المستثمرين والمشترين، حيث تقوم «أرادَ» ومجموعة من المطورين بتشييد مشاريعهم العقارية خارج الحدود التقليدية للمدينة، ويشمل ذلك منطقة مويلح، التي تشهد انتعاشاً كبيراً وتقع بين المدينة الجامعية وطريق الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى ضاحية الطي، التي تحتضن مجموعة من المشاريع الكبرى في الشارقة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة «أراد» أن مشروع «ذا جنكشن» يضم عدداً من المعالم السياحية المختلفة التي ستثري تجربة الزوار والمقيمين في الجادة، بحيث تمنحهم تصوّراً لما سيكون عليه المجتمع عند اكتماله، حيث يمتد «ذا جنكشن» على مساحةٍ تزيد على 600000 قدم مربعة، ويحتضن متنزّه «سبكترا»، وهي منطقة مخصصة لخدمات الطعام والشراب، وتحتوي على 15 منفذاً للبيع تحت إدارة باقة من العلامات التجارية المميزة مع مرافق خاصة لطلبات السيارات ومنطقة «بلاي سكيب» المخصصة لأنشطة وألعاب الأطفال و«يور سبيس»، وهي قاعة مخصصة للأسواق والحفلات وفعاليات الشركات ومسرح للفنون وعروض الأفلام الخارجية وساحة تزحلق وجناح الجامعة الأمريكية في الشارقة، الذي شارك في تصميمه طلاب من أمريكية الشارقة بالإضافة إلى الحدائق، والمعالم المائية ومواقف السيارات الرحبة.

ويضم «ذا جنكشن» في وسطه مركز الجادة للاستكشاف، وهو عبارة عن مبنى مكون من طابقين نستعرض فيه جميع عناصر مخططنا الرئيسي للجادة، كما يوفر للمهتمين بمشروعنا فرصة للاطلاع عن كثب على تجربة العيش في الجادة، مضيفاً «سوف نوفر جدولاً منتظماً من الفعاليات في نهاية كل أسبوع وعلى مدار العام، بحيث نضمن توافد العائلات على هذا المرفق المميز بشكل مستمر لقضاء أجمل الأوقات».

ثقة المواطنين

وبالحديث عن الاستثمار، قال الشيخ سلطان بن أحمد «لدينا مجموعة واسعة من الجنسيات التي استثمرت في الجادة، سواء كانوا من المستثمرين الراغبين في تحقيق الربح أو العملاء الراغبين في تملّك العقار والعيش فيه. ولعلّي أشير هنا إلى أن حوالي 70% من المشترين لدينا هم من الإماراتيين، وهو مؤشر كبير على مدى الثقة التي وضعها المواطنون في أرادَ. كما حظيت مشاريعنا أيضاً باهتمامٍ كبيرٍ لدى بقية المستثمرين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج، تليها بلدان أخرى في جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، غير أني أود أن أشير إلى أننا شهدنا اهتماماً لدى مشترين من مختلف أنحاء العالم؛ فعلى سبيل المثال، فقد بعنا 81 وحدة في الجادة لمستثمرين كنديين، الأمر الذي يبين أننا نسير في الطريق الصحيح نحو المساهمة في ترسيخ مكانة الشارقة وتعزيز نشاط القطاع العقاري فيها».

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد إلى أن الجادة يعد أحد أكبر المشاريع العقارية متعددة الاستعمالات على مستوى الشرق الأوسط، وبالتالي فإن إكمال المشروع بهذه الضخامة سيستغرق بعض الوقت، فبالإضافة إلى التجمّعات السكنية الكبيرة، التي تتكامل مع باقةٍ من الحدائق الخضراء الطبيعية والمرافق المخصصة للتمارين الرياضية، ويتضمن المخطط الرئيسي للجادة عدّة عناصر تشمل: مجمّعاً للأعمال بمساحة 500 ألف متر مربع قابلة للتأجير وأربعة فنادق، ثلاثة منها تحت إدارة مجموعة «إعمار للضيافة» والمركز الرئيسي، ومن هنا فنحن نتوقع أن تستغرق أعمال البناء 10 أعوام قبل اكتمال المشروع.

ولفت الشيخ سلطان بن أحمد إلى أن مشروع الجادة يعد مشروعاً فريداً من نوعه في الشارقة، فضلاً عن كونه أحد المشاريع الأكثر أهمية في منطقة الخليج ككل. وهو بالتأكيد أكبر مشروع سكني على الإطلاق في الشارقة، سواء كان ذلك من حيث القيمة - 24 مليار درهم - أو المساحة الجغرافية 24 مليون قدم مربعة كما يمنحه موقعه على آخر قطعة كبرى من الأراضي غير المطوّرة في قلب المدينة اتصالاً مميزاً بباقي مناطق الشارقة والإمارات الأخرى، إضافة إلى قرب المشروع من مطار الشارقة الدولي ومطار دبي.

المرافق المجتمعية

كما يمتاز المخطط الرئيسي بكونه الأكثر شمولية في الشارقة؛ فكما أشرت سابقاً، فقد قمنا بتخصيص قطع أرض للمكاتب والترفيه والضيافة وتجارة التجزئة والتعليم والرعاية الصحية، وكل ذلك ضمن محيطٍ طبيعي أخضر صديق للمشاة يعزز أساليب الحياة الصحية، فنحن لا ننظر إلى أنفسنا باعتبارنا مجرّد مطورين عقاريين فقط، إذ ينصب تركيزنا كذلك على تشييد مجتمعات حضرية تمنح قاطنيها تجربة ملهمة ومثرية ونابضة بالحياة، وهو ما دفعنا إلى إكمال المرافق المجتمعية مثل «ذا جنكشن» قبل أن ينتقل السكان للعيش في مجتمعنا، في حين يميل مطورون آخرون إلى تسليم المنشآت غير السكنية في المراحل الأخيرة من عمر المشروع.

وقال «لدينا آمال كبيرة في أرادَ باعتبارنا مطوّراً إقليمياً بطموحاتٍ عالمية، وإذا كنا سنصل إلى هذا الهدف، فعلينا أن نتأكد من تسليم مشاريعنا الأولى، مثل الجادة، في الوقت المحدد إضافة إلى رفد الأشخاص الذين يعيشون في مجتمعاتنا بأفضل قيمةٍ ممكنة، فعلى سبيل المثال، فقد قررنا إضافة تقنية المنزل الذكي إلى مجموعة من أكبر المجمّعات السكنية لدينا، حتى بعد بيعها، وذلك مجاناً ودون أية تكاليف إضافية على المشترين، ولم نفعل ذلك لجني المال كما ترى، بل لأننا نريد أن تكون الجادة إحدى أذكى المدن وأكثرها استدامة في المنطقة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح من وجهة نظرنا».

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خطط الدفع

وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد أن شركة «أرادَ» تقدم مجموعة واسعة من خطط الدفع المسبق التي تمتاز بمرونة عالية، كما أن لدينا علاقات قوية مع مزودي خدمات التمويل والرهن العقاري في القطاع المصرفي، بما في ذلك بنك المشرق وبنك دبي الإسلامي. وفي حين يقدم بعض المطورين خطط تمويل سخية، يمتد بعضها لعدة أعوام بعد اكتمال المشروع، فإن هذا ليس خياراً تقدمه أرادَ؛ إلا أننا نقدم عائداً استثمارياً مضموناً على مدار عدة أعوام في مجمّعات السكن الطلابي لدينا.



الشارقة من أكثر الاقتصادات تنوعاً



أكد الشيخ سلطان بن أحمد، أن الشارقة تمتاز بالعديد من العوامل الإيجابية؛ حيث تعدّ واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في الشرق الأوسط، كما يساهم كلّ قطاع فيها على حدة بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نسبة إجمالية تصل إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية ككل.

وقد أتاحت السياسات المالية التقدميّة التي تبنتها حكومة الشارقة بتوفير ميزانيات قياسية؛ حيث يستمر الاستثمار في العديد من القطاعات؛ من أجل رفاهية المواطنين والمقيمين. فعلى سبيل المثال، وصل الإنفاق الحكومي إلى مستوى قياسي جديد في عام 2020؛ حيث بلغت الميزانية 29.1 مليار درهم، بزيادة بلغت 2% على العام السابق، كما يشهد عدد التراخيص التجارية التي يتم إصدارها ارتفاعاً ملحوظاً، في حين تواصل الإمارة طريقها لتحقيق باقة من الأهداف السياحية الطموحة.

فإذا نظرنا إلى جميع هذه العوامل إضافة إلى سمعة الشارقة الطيبة؛ باعتبارها تعد مركزاً رئيسياً للفنون والثقافة والتعليم، فسيكون لدينا كلّ المكونات الضرورية لوجود سوق عقارية مزدهرة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نرى أنه في الوقت الذي شهدت فيه قطاعات العقارات الأخرى في المنطقة بعض التقلبات الكبيرة في الأسعار خلال العقد الماضي، فقد كان القطاع العقاري في الشارقة مستقراً، وواصل نموه خلال تلك الفترة، مع ثباتٍ نسبي في الأسعار، الأمر الذي حظي بثقة المستثمرين وقتها.



نقطة تحول



قال سلطان بن أحمد إن إطلاق الجادة في عام 2017 كان بمثابة نقطة تحول في المشهد العقاري بالشارقة، فقد تأسست «أرادَ» لسدّ فجوة كبيرة في السوق المحلية وقتها، حيث يستحق السكان من وجهة نظرنا منازل ذات تصاميم متفرّدة مع توافر جميع وسائل الرفاهية والراحة، وبأسعارٍ منافسة، وقد أظهرت نتائج المبيعات الاستثنائية في مساكن نَسمَة وبعد ذلك الجادة مدى قوّة الطلب على هذا النوع من المشاريع المتكاملة، ونحن حريصون على الوفاء بوعودنا للمشترين ورفدهم بمشروع يضع معايير جديدة للمجتمعات العصرية في إمارة الشارقة، ويساهم كما ذكرت سابقاً بصياغة المشهد العقاري فيها.

كما أشارت الأبحاث التي أجرتها بعض الجهات المتخصصة مثل مؤسسة (Savills) للاستشارات العقارية خلال شهر أكتوبر إلى أن مستويات الاهتمام بهذه المواقع حققت ارتفاعاً بواقع 50% بين الربعين الأول والثاني من عام 2019، مع توقعاتها باستمرار الطلب مستقبلاً، ومن هذا المنطلق، فنحن نرى استمراراً لهذا الاتجاه في عام 2020 وما بعده؛ ففي حين يضعف العرض والطلب في عددٍ من أسواق العقارات الأخرى في جميع أنحاء الخليج، فإننا على ثقة من استقرار الطلب على سوق الشارقة ونموّه مع بدء عمليات تسليم المنازل للمالكين خلال هذا العام.



مساكن «نَسمَة»



أكد سلطان بن أحمد أنه من خلال إطلاق مشروعنا الأول، مساكن «نَسمَة»، في أوائل عام 2017، كانت «أرادَ» واحدة من أوائل أولئك المطورين، وقد انضم إليها الكثيرون لاحقاً نتيجة لاستقرار السوق وتوافر ظروف العرض والطلب المواتية، وقد ازدادت المنافسة بشكلٍ كبير بالنسبة للشارقة ما دفع القطاع إلى أن يصبح أكثر كفاءة وتركيزاً على العملاء، الأمر الذي نتج عنه قيمة أفضل للمشترين والمستثمرين على حدّ سواء، ولعل خلاصة ذلك كانت بتشييد منازل ذات تصاميم مميّزة ضمن مجتمعات متكاملة، وهي فئة أصولٍ متاحة بالفعل في أماكن أخرى في الإمارات، لكنها تتميز في الشارقة بأسعارها المنافسة وأنها في متناول مختلف فئات الناس.