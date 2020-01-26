سيدات أعمال الإمارات ومصر يطلعن على مصنع «ستراتا»

قام وفد من مجلسي سيدات أعمال الإمارات والمجلس الاقتصادي لسيدات أعمال مصر الذي يزور الدولة، مؤخراً، بزيارة لشركة «ستراتا» للتصنيع، التابعة لشركة «مبادلة للتنمية» والمتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة.

أتاحت الزيارة لسيدات الأعمال فرصة الاطلاع عن كثب على أحدث الآليات والممارسات المتطورة في صناعة وتركيب الأجزاء المصنعة التي تدخل في صناعة هياكل الطائرات، إلى جانب أهم إنجازات «ستراتا» في تصنيع تلك الهياكل، وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة والابتكار في صناعة أجزاء هياكل الطائرات الكبرى الرائدة عالمياً، مثل «إيرباص» و«بوينج»، وعلى أحدث استراتيجيات القيادة وأفضل الممارسات المتّبعة في المجال القيادي.

وتعد هذه الزيارة فرصةً لصاحبات الأعمال للتواصل المباشر وتبادل المعرفة مع كبار المسؤولين في الشركة والاطّلاع على الإنجازات والجهود الحثيثة التي تضطلع بها الشركة في دعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار لترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي كمركز عالمي لقطاع صناعة الطيران. وتم خلال الزيارة تسليط الضوء على أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة والابتكار في صناعة أجزاء هياكل الطائرات لكبرى شركات تصنيع الطائرات. كما اطّلع الوفد على النهج الذي تتّبعه «ستراتا» لتنمية رأس المال البشري النسوي في صناعة الطيران، وبلغت نسبة التوطين في شركة «ستراتا» 51%، وتبلغ حصة الإناث 86% من إجمالي الكوادر الوطنية.

Advertisements

وأعربت سيدات الأعمال الزائرات للمصنع عن اعتزازهن بالإدارة النسوية العربية في صناعة هياكل الطائرة، موضحات بأن زيارتهن إلى مقر الشركة محطة تدريبية مهمة للتعرف إلى أهم عمليات وإنجازات «ستراتا» المشرّفة التي تتمثّل أهمّها في تبنّي أحدث التكنولوجيا الذكية وتوظيف الحلول التصنيعية المتطوّرة لضمان أقصى درجات الكفاءة والسهولة والسرعة في العمليات التشغيلية.

وأشادت ريد حمد الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، بالبرامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها «ستراتا» في عمليات تصنيع هياكل الطائرات بكوادر نسائية تتعدى نسبة ال 86 %. وأعربت عن سعادتها بوجود نموذج نسائي إماراتي لديه مستوى عالٍ من الأداء والرغبة في التفوق في القطاعات المبتكرة.

كما أوضحت، ريم صيام رئيس وفد المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال مصر، بأن تنظيم هذه الزيارة جاء في إطار الحرص على إطلاع رائدات الأعمال على المهن المستدامة المتاحة أمامهن واللازمة للمساهمة في بناء اقتصاد عربي قائم على أساس المعرفة والابتكار والتنويع الاقتصادي.