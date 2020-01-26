التحول للطاقة النظيفة.. خلاف مفاهيم بين أوروبا وأمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ووزير الخزانة الأمريكي خلافاتهما الشديدة حول كيفية انتقال العالم إلى مصادر الطاقة النظيفة خلال مناقشة في مؤتمر دافوس.

وقالت كريستين لاجارد خلال حديث بمنتدى الاقتصاد العالمي الجمعة، إن البنوك المركزية بحاجة لوضع النماذج الاقتصادية للكيفية التي ينبغي بها حساب تكلفة التغييرات في البيئة والتخفيف من حدتها. وأضافت لاجارد أن البنوك والمحاسبين والشركات ووكالات التصنيف ستحتاج إلى الابتعاد عن التوقعات الفصلية والمتوسطة الأجل والبدء في التفكير إلى الأمام لنحو ثلاثين عامًا.

ورداً على تصريحات لاجارد، قال ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي إنه لا يعتقد أن التنبؤ بتكلفة حماية البيئة أمر ممكن.

وتابع موجهاً حديثه إلى لاجارد: «أعتقد أنه لا توجد طريقة يمكن أن نجهز بها نماذج لهذه المخاطر على مدى ال30 عاماً المقبلة بشيء من اليقين، بالنظر إلى التغييرات في التكنولوجيا».

واستجابت لاجارد مباشرة، مشيرة إلى أن التفكير طويل الأجل سيساعد الشركات على فهم تكلفة وعملية التحول إلى مصادر جديدة للطاقة وأقل كثافة من الكربون.

وقالت: «إذا استطعنا دفع الشركات إلى اتجاه توقع الانتقال بالفعل لمصادر جديدة للطاقة، وتسعير ذلك، والتأكد من انتقالها إلى استخدامات نظيفة للطاقة، فهذا يساعدنا».

ورد منوشين: «إذا كنت ترغب في فرض ضريبة على الجميع افعل ذلك وطبق ضريبة الكربون التي ستكون على الأشخاص الذين يعملون بجد».