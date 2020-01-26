«مبادلة» تنفذ مشروع مجمع طاقة في أوزبكستان

بحضور ساردور أومورزاكوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، تم في العاصمة الأوزبكية طشقند مؤخراً توقيع اتفاقية تنفيذ بين كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وشركة محطات الطاقة الحرارية في جمهورية أوزبكستان، و«مبادلة للاستثمار»، وترسي الاتفاقية خريطة طريق لتنفيذ صفقة استحواذ وتطوير وتمويل وتشغيل مجمع «تاليمرجان» للطاقة في أوزبكستان.

وقال ساردور أومورزاكوف: «نحن على ثقة بأن هذه الشراكة التاريخية بين البلدين سوف تساهم في تعزيز النمو بالمنطقة وتوفير الخبرات اللازمة لتنمية قطاع الطاقة في أوزبكستان. ولا شك في أن هذا الإنجاز يرسي أساساً للمشاركة المستقبلية للقطاع الخاص في مجال الطاقة بالبلاد، ويبعث برسالة إيجابية لمجتمع الاستثمار العالمي».

وقال خالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»: تقدم هذه الاتفاقية شهادة على القدرات الاستراتيجية والفنية التي تحظى بها «مبادلة» في مجال المرافق الحيوية. وإنه ليشرفنا أن نتعاون مع شركاء أوزبكيين متميزين لتنفيذ أحد أوائل مشروعات الخصخصة في قطاع توليد الطاقة التقليدي بجمهورية أوزبكستان.وقال شوخرات فافاييف، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان: في ظل النمو المتسارع والمتواصل الذي يشهده اقتصاد أوزبكستان، وفي إطار جهود الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، فإن توسعة مجمع تاليمرجان للطاقة، الذي سيلبي احتياجات البلاد من الطاقة، من شأنها أن ترسي الأساس لتنفيذ المزيد من عمليات إنتاج وتوزيع الطاقة بكفاءة عالية في أوزبكستان.

إلى ذلك، قال محمد الحريمل الشامسي، مدير قسم المرافق الحيوية التابعة ل «مبادلة»: «تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع تاليمرجان للطاقة 1.7 جيجاواط من الطاقة التقليدية المُدارة بالغاز، وهناك خطة لتوسيع قدرتها بهدف تلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة في أوزبكستان.».