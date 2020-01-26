شكرا لقرائتكم خبر عن سوروس يحذر ترامب من كارثة دعم الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر الملياردير «جورج سوروس» من أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتجه نحو كارثة، نتيجة لجهود الرئيس دونالد ترامب الرامية لدعم الشركات الأمريكية وأسعار الأسهم قبل انتخابات 2020.
وأضاف الملياردير الأمريكي، على هامش حضوره منتدى الاقتصاد العالمي في «دافوس» الخميس: «تمكنت الإدارة الاقتصادية لترامب من الدفع نحو تسارع مفرط للنمو الاقتصادي رغم أنه مزدهر بالفعل»، بحسب شبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية.
وقال «سوروس»: «إن سوق الأوراق المالية، الذي يحتفل بالفعل بنجاح ترامب العسكري بدأ في الوصول إلى مستويات جديدة، لكن النمو المفرط للاقتصاد لا يمكن أن يظل كذلك لفترة طويلة، لو استمر كل هذا حتى اقتراب الانتخابات، لأكد ترامب إعادة انتخابه رئيساً».
ولكن سورس يوضح: «الانتخابات لاتزال تبعد 10 شهور، وهذا وقت طويل للغاية.
وجاءت تعليقات سوروس في أعقاب مستويات قياسية جديدة في سوق الأسهم الأمريكية، ووسط أطول سوق صاعد في التاريخ الأمريكي.
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