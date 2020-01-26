«دبـي للسيليكــون» تستعــد لاستقـبـال 4 منشــآت صـناعـات تقنيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تستعد «سلطة واحة دبي للسيليكون» لاستقبال 4 مصانع جديدة متخصصة في الصناعات التقنية المعقدة، والتي تتماشى مع خطط الإمارات ودبي الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتعزز من مكانة الدولة في استقطاب الاستثمارات كثيفة رأس المال.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي ل«سلطة واحة دبي للسيليكون»، في تصريحات صحفية: إن «الواحة» لديها حالياً شركات جديدة على قائمة التسجيل، لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وبيئة جيدة لممارسة الأعمال في الإمارات والتوسع من خلالها إلى أسواق المنطقة كافة وبسهولة تامة.

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وأوضح الزرعوني: أن حجم استثمارات «الواحة» بكافة مشاريع الوحدات الصناعية الخفيفة والمكونة من 6 مراحل تصل إلى نحو 324 مليون درهم، وأن «الواحة» تسعى باستمرار إلى التعرف إلى متطلبات القطاع الصناعي للعمل على تلبيتها باحترافية، وبما يتماشى مع توجهات دبي الصناعية وصولاً إلى عام 2030.

ولفت المزروعي إلى أن «دبي للسيليكون» تتعامل بانتقائية في قبول الشركات الصناعية والتقنية، بهدف تقديم قيمة مضافة لاقتصاد دبي، فيما تركز على استقطاب الاستثمارات الجديدة من الأسواق الأوروبية والأمريكية والصينية والمنطقة، اعتماداً على سمعة دبي العالمية في استقطاب الاستثمارات النوعية.

وأضاف الزرعوني، أن «الواحة» استقطبت حتى نهاية العام الماضي نحو 204 منشآت تستخدم للصناعة والعمليات اللوجستية، تمثل استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز مكانة «الواحة» كوجهة مفضلة للعديد من الشركات الصناعية العالمية، ولا سيما العاملة في مجال التصنيع والتجميع التكنولوجي.

وأكد الزرعوني أن «الواحة» لم ترفع الإيجارات خلال 2019، مشيراً إلى مواصلة المحافظة على نفس المعدلات تقريباً خلال 2020، حيث تتم دراسة الإيجارات بصورة مستمرة، لتظل «الواحة» إحدى أهم المناطق الحرة في دبي استقطاباً للشركات والاستثمارات ومساهماً جيداً في الاقتصاد الكلي للإمارة.