ذياب بن محمد: أبوظبي عاصمة للحلول البيئية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي العهد، رئيس لجنة تطوير قطاع الطيران في إمارة أبوظبي، وصول أحدث طائرات الاتحاد للطيران وهي طائرة «بوينج 787 جرينلاينر» ذات التصميم الخاص ببرنامج الاتحاد «جرينلاينر» لأبحاث الطيران الصديق للبيئة، والتي انطلقت من مقر بوينج في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

كما شهد وصول الطائرة كل من الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي، وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل، وتوني دوجلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والدكتور أحمد الشعيبي، نائب المدير للشؤون الأكاديمية والطلابية في جامعة خليفة، وأهسين راجبت مدير المبيعات العالمية في شركة بوينج للطائرات التجارية، ورام موليك الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جنرال الكتريك.

عاصمة للحلول البيئية

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «تبذل إمارة أبوظبي جهوداً بنّاءة نحو ترسيخ منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة، وذلك عبر ابتكار حلول بيئية رائدة وفعّالة، تدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة التي تعيشها الإمارة على كافة المستويات».

وأضاف سموّه، أن قطاع الطيران يشكل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لسياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة، حيث باتت «الاتحاد للطيران» إحدى الشركات الوطنية التي تحظى بمكانة مرموقة وحلقة وصل مركزية بين الشرق والغرب.. مشيداً بالكفاءات الوطنية التي باتت تسجل اسمها بأحرف من ذهب في قيادة هذا القطاع الحيوي.

وثمّن سموّه المساعي الحثيثة التي تبذلها المؤسسات الوطنية في مجالات الأبحاث والتطوير التي تساهم في تحسين البيئة، مؤكداً أن أبوظبي باتت عاصمة عالمية للحلول البيئية الرائدة والمستدامة.

الجدير بالذكر أن الوقود المستخدم في الرحلة يتكون من 30 بالمئة من الوقود المستدام وتعد هذه النسبة أكبر كمية استخدمت في تشغيل طائرة «بوينج 787» في رحلة تسليم حتى الآن. وقد تم تكرير الوقود المستدام المستخدم على الرحلة من النفايات الزراعية، والذي أنتج في التجارب السابقة ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 50% أقل من الوقود المستخدم عادة.

مستقبل أكثر استدامة

وقال محمد مبارك فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: «بصفتنا أحد رواد قطاع الطيران، نحمل على عاتقنا مسؤولية خفض مستوى الانبعاثات الكربونية ونلتزم بتقديم الحلول من أجل مستقبل أكثر استدامة في قطاع النقل من أجل الأجيال القادمة. كانت الاتحاد في طليعة مشروع الوقود الحيوي ونحرص على تحقيق نتائج مجدية على صعيد التكاليف».

وأضاف: «ستتضح نتائج هذه الأبحاث بشكل جلي مع برنامج الاتحاد جرينلاينر، التي تجسد التزام المجموعة باعتبارها أكبر مشغل لهذه الطائرة الاقتصادية ذات الكفاءة العالية من ناحية استهلاك الوقود، وسعينا نحو مستقبل أكثر استدامة لأبوظبي والقطاع والمسافرين». «تعد طائرة بوينج 787 في برنامج الاتحاد جرينلاينر جزءاً أساسياً في إطار التزامنا في الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى أبوظبي والإمارات وشبكة وجهاتنا العالمية. وقد أعلنا مع بداية أسبوع أبوظبي للاستدامة عن هدفنا بخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتنا إلى الصفر بحلول 2050، وخفضها إلى نصف ناتج 2019 بحلول 2035».

ثلاث مبادرات

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وسيعمد مهندسو شركة بوينج خلال الرحلة إلى دراسة ثلاث مبادرات تتعلق بالفعالية وبإمكانها خفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية بشكل كبير على متن طائرات 787 دريملاينر، التي تعتبر أكثر فعالية بنسبة 20 إلى 25% مقارنة بالطائرات التي تم استبدالها من نفس الحجم.

وتنطلق الرحلة مع أولى المبادرات البيئية FliteDeck Advisor وهو تطبيق طورته شركة بوينج حيث تستخدم المعلومات المسجلة من الطائرة لتحديد فعالية استخدام الوقود في مراحل مختلفة من الرحلة ما يساعد الطيارين على الحد من استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات. أما المبادرة الثانية، بعنوان Nautical Air Mileage Evaluation فتتولى تقييم كمية الوقود المستهلكة بحسب معايير أداء الطائرة وتدفق الوقود في أي وقت. وستكون هذه المرة الأولى التي تطبق فيها هذه المبادرة على متن 787 باستخدام الوقود المستدام.

وتقوم المبادرة الثالثة على الهبوط المتواصل إلى مطار أبوظبي الدولي، حيث ستتبع الطائرة مساراً مقوساً منتظماً بدلاً من الهبوط التدريجي المتبع في العادة، وذلك بهدف التقليل من استهلاك الوقود، والحد من الضوضاء والانبعاثات الكربونية. وتسعى الشركة لتطبيق هذا التدبير بانتظام عند الإمكان.

وتزدان الطائرة بتصميم خاص بدرجات ألوان خلابة تمثل برنامج «الاتحاد جرينلاينر». وفي هذا التعاون المميز بين الناقل الوطني لدولة الإمارات و«بوينج»، إلى جانب عدد من الشركاء مثل «جنرال الكتريك» للطيران، سيتم الاستعانة بأسطول الاتحاد للطيران من طائرات 787 لقياس ودراسة المعايير الضرورية لتطوير أداء الطائرات وخفض تأثيرها على البيئة.

تحمل الطائرة رقماً مسجلاً هو A6-BMH وهي طائرة «دريملانير» ال 38 في أسطول الجيل التالي للاتحاد، ذي الكفاءة العالية من ناحية استهلاك الوقود، وستحلق الأسبوع المقبل في أول رحلة تجارية.

خفض مستوى الانبعاثات

وأفاد ستانلي ديل، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج لتصنيع الطائرات التجارية، قائلاً: «تعي بوينج والاتحاد للطيران أن التغيّر المناخي تحدٍ كبيرٍ في زمننا هذا، ونحن متحدون لتحمل مسؤولياتنا في الحد من الغازات المسيئة للبيئة. لا شك أن قطاع الطيران حقق تقدماً مهماً، لكننا بحاجة إلى الاستمرار في خفض مستوى الانبعاثات ليبقى السفر جواً خياراً مسؤولًا بالنسبة للمسافرين».

ومن مقر منشأتها في تشارلستون، نظمت «بوينج» حفل توديع للطائرة إشادة بدعمها لبرنامج «الاتحاد غرينلانر».

وتولى قيادة الرحلة إلى أبوظبي كل من الكابتن سليمان يعقوبي، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الطيران، والكابتن إدريس موسوي، الذي تولى قيادة أول رحلة تجارية للاتحاد للطيران في عام 2003، إلى جانب الكابتن عبد الله صالح ومساعد طيار أول محمد الحوسني. وتعكس هذه الشريحة من الطيارين والمهندسين الإماراتيين التزام الناقل الوطني بالاستثمار في الكوادر الوطنية وتطوير قطاع الطيران في الدولة.