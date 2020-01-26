60700 مستثمر جديد في دبي خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

نجحت دبي خلال العام الماضي 2019 في استقطاب أكثر من 60700 مستثمر جديد في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بحسب بيانات صادرة عن خارطة دبي للأعمال، المنصة الإلكترونية التابعة لاقتصادية دبي، والخاصة بعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي وتوزيعها حسب الأنشطة الاقتصادية بالإمارة، ليبلغ حجم النمو مقارنة بعام 2018 حوالي 86% والذي استقطب حينها ما يصل إلى 32600 مستثمر جديد.

وأظهرت بيانات الخارطة أن الربع الرابع من 2019 شهد أعلى نسبة دخول للمستثمرين الجدد بأكثر من 18760 مستثمراً، وذلك بنمو يصل إلى حوالي 100% مقارنة بالربع الرابع من عام 2018 والذي شهد دخول 9399 مستثمراً جديداً ، في حين سجل الربع الثالث من عام 2019 دخول 16685 مستثمراً ، و14116 مستثمراً خلال الربع الثاني من 2019، في حين شهد الربع الأول من العام الماضي دخول 11155 مستثمراً .

وتتمتع الإمارة بالعديد من العوامل الجاذبة للمستثمرين ، ويتجلى ذلك في توافدهم إلى دبي وارتفاع أعدادهم سنوياً، حيث يستفيدون من المحفزات وعوامل الأمن والاستقرار إلى جانب بيئة الأعمال النشطة والآمنة لاستثماراتهم، كما أن منح إقامات لمدة تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين و5 سنوات لرواد الأعمال أمر في غاية الأهمية ويعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني وضخ استثماراتهم في دبي والإمارات بشكل عام، بل والتوسع عبر شراء عقارات للإقامة فيها أو استثمارها والعديد من الأمور التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.