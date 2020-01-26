«اقتصادية الشارقة» تنظم ورشة «الاشتراطات والقوانين البيئية»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة، ورشة عمل تحت عنوان «الاشتراطات والقوانين البيئية»، وذلك بهدف تعزيز التعاون مع المستثمرين في القطاع الصناعي بالإمارة وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالاشتراطات والقوانين البيئية المعتمدة والمطبقة في الإمارة ومناقشة المعوقات التي تواجههم بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين لطرح مقترحاتهم التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي والبيئي في الشارقة.وقالت مريم السويدي مدير إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن الدائرة تولي أهمية كبيرة بتوطيد العلاقات مع المستثمرين بالأخص أولئك من القطاع الصناعي لمساهمتهم في رفع اقتصاد الإمارة ودفع عجلة التنمية ضمن ظروف بيئية مناسبة وسليمة

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