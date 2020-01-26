رئيس «أكور» للضيافة: دبي الأفضل للاستثمار في الوقت الراهن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور» للضيافة، في مقابلة مع «بلومبيرج» إن دبي تشكل بيئة مثالية للاستثمار في قطاع الضيافة لمجموعة من الأسباب أهمها التنوع الديموغرافي الذي تتميز به الإمارة وأجندة أنشطتها الكثيفة، إضافة إلى إدارتها الحاسمة في كثير من القضايا، حيث تنفذ بشكل سريع كلما يصدر عنها من قرارات، وهذا يشكل حافزاً مهماً ومبرراً للشعور بالاطمئنان.

المجموعة تدير 50 فندقاً في المنطقة وتتطلع إلى إضافة 30 فندقاً آخر. وفي ما يتعلق بجذب الاستثمارات قال بازين إن دبي تقدم ميزات استثمارية غير متوفرة في مناطق أخرى من العالم حالياً بفضل تنوع أنشطتها والدعم الحكومي.

وأضاف: «المهم هنا أن تكون شفافاً مع المستثمرين لأنهم يعرفون أكثر مما تعرف عن جميع المناطق التي يستثمرون فيها، ودبي واحدة من المناطق النشطة وأمامها فرص متعددة تبدأ من استضافة إكسبو 2020 وقد لا تنتهي مع نهايته في ظل حرص حكومة دبي الرشيدة على أن تكون الأولى في كل المجالات».

وأضاف بايزن أنه حتى في حال تزايد الضغوط على أسعار الغرف الفندقية نتيجة زيادة الطلب فإن متوسط العائدات على الغرفة يبقى في الحدود المعقولة. وقال: «نحن هنا منذ أكثر من 50 عاماً وقد شهدنا تطورات إيجابية على مدى أكثر من 20 عاماً كما شهدنا حالات فتور لم تدم طويلاً».