شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمنت خالف انخفاض أسعار مواد البناء الرئيسية في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي
شهد مؤشر أسعار أغلبية مواد البناء الرئيسية كالحديد والخرسانة الجاهزة والطابوق والرمل والبحص، تراجعات نسبية متباينة خلال الربع الثالث من 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018، بينما خالف الأسمنت الأبيض والمقاوم للأملاح المؤشر بارتفاعات طفيفة، حسب «مركز دبي للإحصاء».
وفي دراسة لمؤشر أسعار مواد البناء على الموقع الإلكتروني ل«مركز دبي للإحصاء»، تبين ارتفاع أسعار أسمنت مقاوم للأملاح بنسبة 3.35% والأسمنت الأبيض بنسبة 1.74%، في حين انخفضت أسعار أسمنت عادي بورتلاند بنسبة 0.99%.
وسجلت حركة المؤشر لمجموعة البحص والرمل انخفاضاً 14% وأسعار بحص في أسعار الرمل الأحمر كونكري مكسر (3/8) انش بنسبة 11 %وأسعار الرمل الأبيض بنسبة 8% وأسعار بحص كونكري مكسر (3/16) انش بنسبة 7% وأسعار بحص كونكري مكسر (3/4) انش بنسبة 5% وأسعار الرمل الأسود بنسبة 2%.
كما سجل مؤشر مجموعة الطابوق انخفاضاً في أسعار طابوق أسمنتي مفرغ (4 سم) بنسبة 14% طابوق أسمنتي مفرغ (6 سم) بنسبة 13% وأسعار طابوق أسمنتي مفرغ (8 سم) بنسبة 12% وأسعار طابوق أسمنتي مصمت (8 سم) بنسبة 10% وأسعار طابوق أسمنتي مصمت (6 سم) بنسبة 10% وأسعار طابوق أسمنتي مصمت (4سم) بنسبة 7.5%.
وسجل مؤشر مجموعة الخرسانة بنوعيها الخرسانة الجاهزة المقاومة للأملاح والخرسانة الجاهزة بورتلاند عادي بنسبة 5%.
كما سجل مؤشر مجموعة الحديد انخفاض أسعار شبك حديد للأرضيات (6 ملم) بنسبة 20% وحديد مبروم (10-25) ملم 14.5% وأسعار شبك حديد للأرضيات (7 ملم) 13% وأسعار شبك حديد للأرضيات (8 ملم) 11% وأسعار حديد مبروم (6-8 ملم) 11%.
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