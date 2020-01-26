«فيوتشرزم»: دبي تقود عمليات التحول الرقمي بالبلوك تشين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد تقرير لموقع «فيوتشرزم» بالجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات بخصوص موضوع التحول الرقمي، وعبر إطلاق استراتيجية دبي منذ عام 2016 وصولاً إلى استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021.

وتهدف هذه التقنية إلى تحويل التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى رقمية بحلول عام 2021. وتركز على أربعة محاور رئيسية وهي سعادة المواطنين والمقيمين، ورفع كفاءة الحكومة، والتشريعات المتقدمة، والريادة عالمياً. وتسعى دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر هذه التقنية، الى توفير الوقت والجهد والموارد، وتمكين الأفراد من إجراء معظم معاملاتهم في المكان والزمان اللذين يتناسبان مع نمط حياتهم وعملهم، وستسهم هذه الاستراتيجية في توفير 11 مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً لتقديم وتوثيق المعاملات، إضافة إلى 389 مليون وثيقة حكومية، و77 مليون ساعة عمل، فضلاً عن 1.6 مليار كيلومتر من القيادة على السائقين.

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وأشار التقرير إلى بعض الأمثلة للتحول الرقمي في إمارة دبي، حيث تقود شركة «اتصالات ديجيتال»، وهي وحدة الخدمات الرقمية في شركة اتصالات، ثورة التحول الرقمي من خلال تمكين المؤسسات والحكومات من أن تصبح أكثر ذكاءً من خلال استخدام أحدث التقنيات. أما موانئ دبي العالمية، المتخصصة في مجال سلسلة التوريد العالمية والتي تعمل في 46 دولة، فقد حقق تطبيق تقنية «بلوك تشين» لديها حلولاً وأوجد تقنيات جديدة بما في ذلك القدرة على مشاركة البيانات وأتمتة العمليات بسهولة ورقمنة المستندات التجارية وتأمينها.

وعززت شركة طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران العالمية، من خدماتها عن طريق التحول الرقمي مثل برنامجها للولاء سكاي وردز، الذي أدى إلى تقليل الوقت والتكلفة لعملائها المميزين.

ويختبر بنك الإمارات دبي الوطني، تقنية التحول الرقمي للمعاملات خارج البلاد وعبر وثائق التمويل التجاري بالشراكة مع بنك «آي سي آي سي آي» في الهند. وساهمت هذه التقنية بانخفاض نسبة الشيكات المزورة إلى 99%.