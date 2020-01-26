شكرا لقرائتكم خبر عن عوائد سندات أمريكا الأدنى منذ أكتوبـر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت عوائد السندات الأمريكية، أمس الأول الجمعة، مع القلق بشأن تفشي فيروس الصين، لتسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول. ولجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية للتحوط جراء المخاوف من انتشار فيروس «كورونا» الذي قد يؤثر سلباً في الاقتصاد، مما أدى إلى تراجع العوائد على تلك الديون مع حقيقة العلاقة العكسية بينهما.
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.68% وهو أدنى مستوى منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما انخفض العائد على السندات الحكومية لمدة 30 عاماً إلى 2.13%، كما تراجع عائد الديون الأمريكية لأجل عامين إلى 1.49%.
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